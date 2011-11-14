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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 11:59 BJT

〔中国新债〕长征电气将于周三起发行4亿元固息公司债,期限三年

路透上海11月14日电---中国贵州长征电气股份有限公司(600112.SS)周一公告称,公司拟于周三(16日)

发行4亿元人民币固息公司债,期限三年(2+1),票面利率预设区间为8.50%-9.00%.

发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间

(亿元) (亿元) (网下)

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长征电气 4 3 利率询价区间8.50%-9.00% 西南证券 AA- 11/16-11/21

(600112.SS) (附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)

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参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--整理 曲伟治; 审校 黄凯

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