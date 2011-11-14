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市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 07:24 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--11月15日-11月22日****

路透11月15日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------11月14日当周-------------------------------

11月15日(二)

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月12日当周 -- +1.0%

1330 美国纽约联储制造业指数 11月 负2.10 负8.48

1330 加拿大制造业销售(较上月) 9月 +1.3% +1.4%

1330 美国生产者物价指数(PPI)(较上月) 10月 -0.1% +0.8%

(较上年同期) +6.3% +6.9%

核心PPI(较上月) +0.1% +0.2%

(较上年同期) +2.8% +2.5%

1330 美国零售销售(较上月) 10月 +0.3% +1.1%

扣除汽车的零售销售(较上月) +0.1% +0.6%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月12日当周 -- +3.1%

1500 美国企业库存 9月 +0.1% +0.5%

11月16日(三)

1200 美国抵押贷款市场指数 11月11日当周 -- 734.3

再融资指数 -- 3,967.5

1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 持平 +0.3%

(较上年同期) +3.6% +3.9%

扣除食品及能源的CPI(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) +2.1% +2.0%

1330 美国实质所得 10月 +0.2% +0.2%

1400 美国整体资本流动(亿美元) 9月 -- 净流入896

外资购买美国公债(亿美元) -- 601

1415 美国工业生产(较前月) 10月 +0.4% +0.2%

产能利用率 77.6% 77.4%

1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 18 18

11月17日(四)

1330 美国房屋开工年率(万户) 10月 61.0 65.8

建筑许可年率(万户) 60.3 58.9

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月12日当周 39.5 39

初请失业金人数四周均值(万人) -- 40

续请失业金人数(万人) 11月5日当周 364.0 361.5

1500 美国费城联邦储备银行指数 11月 8.0 8.7

2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)

北美半导体设备订单出货比 10月 -- 0.75

11月18日(五)

1200 加拿大CPI(较上月) 10月 +0.1% +0.2%

(较上年同期) +2.8% +3.2%

1330 加拿大领先指标 10月 -- -0.1%

1500 美国领先指标 10月 +0.6% +0.2%

1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 11月11日当周 -- 122.3

----------------------------------11月21日当周-------------------------------

11月21日(一)

1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 9月 -- +0.2%

1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 10月 -- 负0.22

1500 美国成屋销售年率(万户) 10月 485 491

11月22日(二)

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月19日当周 -- --

1330 美国企业获利 第三季初值 -- +4.3%

1330 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +2.5% +2.5%

GDP隐性平减指数 +2.5% +2.5%

最终销售 -- +3.6%

个人消费支出(PCE)物价指数 +2.4% +2.4%

核心PCE物价指数 +2.1% +2.1%

1330 加拿大零售销售(较前月) 9月 -- +0.5%

扣除汽车的零售销售(较前月) -- +0.4%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月19日当周 -- --

1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 11月 -- 负6(完)

--编译 王翔琼;审校 戴素萍

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