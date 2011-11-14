〔亚洲经济〕欧债危机和中国地方债问题料无损东亚经济体评级--穆迪

路透新加坡11月14日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)资深主权分析师Thomas Byrne周一表示,东亚经济体应该能够承受欧元区债务危机所带来的冲击,同时预计中国将会逐步削减地方政府债务.

"整体上...我们认为东亚经济体将展现出至少与2008年时同样的韧性."Thomas Byrne对路透表示.

"而2008年不曾有过主权信用评级被调降的情况."他补充道.

Byrne表示,欧洲银行业已开始减少对亚洲和其他新兴市场客户的放贷,造成了美元流动性紧张,不过亚洲目前能够更好地应对资金流出情况.

"目前并非是像雷曼兄弟垮台以及信贷彻底抽干後所产生的那种纯粹的恐慌."Byrne在谈及当前状况时表示.

"多数亚洲国家也提高了防守程度,例如韩国目前受冲击的可能性就较小,因其大幅增加了外汇储备,同时银行业对于市场融资的依赖也有一定程度的减少."他说.

多数亚洲国家银行以客户存款来为自身贷款融资,这种方式的困难程度要高于机构融资.韩国和澳洲是个例外,这两个国家的银行依赖金融市场来完成部分放贷.

**中国经济软着陆**

对于中国地方政府债务问题,穆迪亦不像另一些市场观察人士那般担忧.该机构预计中国经济将在应对高通胀和房地产价格大涨的过程中,实现软着陆.

Byrne说,中国政府正试图限制地方政府债务的增加,这可能会有一些效果.

他还表示,中国中央和地方政府债务的总量相当于该国国内生产总值(GDP)约35%.中国每年名义GDP增幅达到逾10%.

"中央政府制订了财政纪律,支出不能超过收入,因此(债务与GDP的)比例将透过经济成长逐步降低."他说.(完)