欧洲经济指标预测--11月15日-11月22日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月15日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------11月14日当周-------------------------------
11月15日(二)
0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.3% 持平
0700 德国国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季初值 +0.5% +0.1%
(较上年同期) +2.5% +2.8%
0745 法国经季节调整後的非农就业岗位(较上季) 第三季 -- +0.2%
0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差7.66
对全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差31.52
0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.2% +0.6%
(较上年同期) +5.1% +5.2%
零售销售物价指数(RPI)(较前月) +0.2% +0.8%
(较上年同期) +5.5% +5.6%
扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.2% +0.8%
(较上年同期) +5.7% +5.7%
1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 9月 顺差3 逆差34
1000 欧元区GDP(较前季) 第三季初值 +0.2% +0.2%
(较上年同期) +1.4% +1.6%
1000 德国ZEW景气判断指数 11月 负52.0 负48.3
现况指数 正33.0 正38.4
11月16日(三)
0900 意大利CPI(较前月) 10月终值 +0.6% +0.6%
(较上年同期) +3.4% +3.4%
HICP(较前月) +0.9% +0.9%
(较上年同期) +3.8% +3.8%
0930 英国请领失业金人数(万人) 10月 增加2.0 增加1.75
按照ILO计算的失业率 9月 8.2% 8.1%
1000 欧元区HICP(较前月) 10月终值 +0.3% +0.8%
(较上年同期) +3.0% +3.0%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.4% +0.8%
(较上年同期) +1.9% +2.0%
11月17日(四)
0930 英国零售销售(较前月) 10月 -0.2% +0.6%
(较上年同期) 持平 +0.6%
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 11月 -- 负54.4
11月18日(五)
0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.1% +0.3%
(较上年同期) +5.3% +5.5%
0900 意大利工业订单(较前月) 9月 -- +5.0%
(较上年同期) -- +10.5%
0900 意大利工业销售(较前月) 9月 -- +4.0%
(较上年同期) -- +12.0%
---------------------------------11月21日当周--------------------------------
11月21日(一)
0900 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 9月 -- 赤字63
(经季节调整)(亿欧元) -- 赤字50
0900 欧元区净投资流动(亿欧元) 9月 -- 流入357
0900 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 10月 -- 逆差14.6
11月22日(二)
0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 顺差18.5
0930 英国公共部门收支短差(亿英镑) 10月 短差198.8
公共部门净借款(亿英镑) 113.8
1500 欧元区消费者信心 11月 负19.90(完)
--编译 王翔琼;审校 张明钧
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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