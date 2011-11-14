〔中国能源〕中石化集团拟推动工程建设部门上市

路透北京11月14日电---行业官员称,中国石油化工集团公司(简称中国石化集团公司)计划重建下游工程建设部门,然後通过首次公开发行(IPO)推动其上市.中国石化集团是中国石化(0386.HK)母公司.

一旦得到最高管理层批准,该集团计划明年中期前後开始重建工作.

中石化集团的设计工程建设部门员工总数接近5万人,年营业额约为2,000亿元人民币(310亿美元).

该公司官员拒绝就IPO时间或融资规模做出预计,称公司必须首先完成复杂的重建工作.

中石化集团新任董事长傅成玉首先提出了这个上市计划.先前担任中海油总经理的傅成玉去年4月接掌中石化.

一名知道中石化初步重建计划的官员称:"傅成玉曾推动中海油的中海油田服务股份有限公司(COSL)(2883.HK)上市,有相关经验,所以他想对中石化采取同样做法."

"重建部分将是一大挑战,因中石化服务业务极其分散,每个部门都有长期的自身固有利益."

这些部门包括中国石化工程建设公司和中国石化洛阳石油化工工程公司工程研究院,以及南京和宁波的工程建设部门.(完)