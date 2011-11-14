《路透峰会》中国汇丰晋信基金冀抓住跨境投资热机遇,明年或推首只QDII产品

* 监管层或会放宽申请QDII产品条件

* 汇丰晋信最早明年成立首只QDII产品

* 抓住QFII发展良机,扩大客户规模

* 计划推出首只指数基金产品

作者 林琦/沈一鸣

路透上海11月14日电---在中国基金业产品同质化较严重的情况下,国际化无疑是将来基金业发展的新引擎.汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)中国合资基金公司--汇丰晋信周一表示,未来五年将努力扩大产品系列,以满足日益增长的跨境投资需求.

汇丰晋信基金管理公司总经理李选进在参加路透峰会时指出,短期内中国监管层可能放宽基金业海外投资的门槛,这样汇丰晋信最早明年就可以申请并发行其第一只合格境内机构投资者(QDII)产品.

他还透露,明年汇丰晋信亦计划申请发行其首只指数基金产品,同时拓展为富裕人群和机构管理财富的专户理财业务.

"引领国际资金进入中国,亦带领国内资金进军海外市场."他用简单的两句话概括公司未来五年的发展方向.

这几年因中国股市表现低迷,基金业处于休整期,总体规模基本在2万亿元人民币以上原地踏步.不过李选进显得较为乐观,随着中国逐步放开国内金融市场,跨境投资量上升,五年後中国的基金业规模有望增至6万亿元.

由山西信托投资和汇丰投资管理(欧洲)公司合资组建的汇丰晋信,管理资产规模约100亿元.汇丰持有该基金公司49%的股权,此为目前外资持有国内基金管理公司股权的上限.

**QDII申请门槛或会下降**

申请成立QDII基金的较高门槛,令不少国内基金公司"望洋兴叹".在国内已成立七年,拥有逾10只公募基金产品的汇丰晋信,亦因管理资产规模未达标而未能提出发行QDII产品的申请.

他开玩笑说,"即使是巴菲特想到中国来组建QDII基金,他也会被告知不合格,直到他管理的本地基金规模达到一定数额."

目前中国证监会对基金公司申请QDII业务的量化条件包括:最近一个会计年度实收资本不少于2.5亿元人民币;净资产不少于3亿元;经营证券基金管理业务达2年以上;在最近一个季度资产管理规模不少于200亿元或等值外汇资产等.

他预计,中国监管层近期可能会考虑放宽申请QDII产品的资格条件.一旦达标,汇丰晋信将会尽快提出首只QDII产品的申请.

中国基金业约八成投资于国内市场.他说,通过QDII机制,国内投资者将可以避免金融市场涨跌起伏的风险,为拥挤的国内基金业打开一条新的业务发展路途.

"如果所有基金公司都集中于国内市场,一种资产,对于整个行业和客户来说,这才是真正的风险."他指出.

国内基金公司已增至60多家,基金新产品亦在不断发行,但今年来国内基金业管理规模却在小幅下降.一则是因为大盘表现低迷,投资者赎回意愿较明显;二来国内基金产品雷同并不少见,投资者申购兴趣不大.

今年来一些基金管理公司已开始透过QDII产品,进入大宗商品和房地产等全新投资领域,发行速度明显加快.例如诺安基金公司率先发行国内首只黄金基金和首只投资海外房地产市场的QDII基金.

**捕捉QFII发展良机**

越来越多的海外投资者透过合格境外机构投资者(QFII)机制投资国内市场,汇丰晋信亦希望抓住这一发展良机.

目前汇丰晋信仅拥有数个QFII客户,但公司计划大力扩展该项业务,寻求更多的海外机构和主权财富基金,争取到2015年QFII客户规模可以达到其管理资产总规模中的20-30%.

"国际投资者正在这块区域增加更多的资产配置,"他说,"当整个市场最终对外开放...我们将抓住这一巨大的商业机会."

今年来瑞士宝盛银行(Julius Baer)BAER.VX和施罗德投资管理公司(SDR.L)等机构陆续获得新的QFII额度.截止4月底,中国国家外汇管理局累计批准103家QFII机构投资额度206.90亿美元.

他还透露,汇丰晋信正计划以恒生中国龙头企业A股指数为跟踪标的,成立公司首只指数型基金.(完)