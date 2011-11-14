〔中国公开市场〕明日将招标发行520亿元一年期央票,较上周增逾四倍

路透上海11月14日电---中国人民银行周一公告称,明日将在公开市场采用价格招标方式发行520亿元人民币一年期央票,发行量较上周增加逾四倍.

央行上周二发行了100亿元一年期央票,发行价96.55元,对应收益率下跌1.07个基点(bp)至3.5733%,为28个月以来首次下降.当日还进行了300亿元28天期正回购操作,中标利率则持平于2.80%.

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)

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