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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 13:31 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元小涨,受欧元区乐观憧憬提振

路透悉尼/惠灵顿11月14日电---澳元和新西兰元周一小涨,因寄望意大利和希腊新领导人将出台必要的撙节措施,以避免一场更大范围内的金融崩溃.

澳元兑美元AUD=D4升至1.0286美元,高于周五纽约尾段的1.0281,受风险偏好改善支撑,稍早澳元触及日高1.0351.

这波涨势是由空头的止损操作引发.

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