〔澳新汇市〕澳元和新西兰元小涨,受欧元区乐观憧憬提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼/惠灵顿11月14日电---澳元和新西兰元周一小涨,因寄望意大利和希腊新领导人将出台必要的撙节措施,以避免一场更大范围内的金融崩溃.
澳元兑美元AUD=D4升至1.0286美元,高于周五纽约尾段的1.0281,受风险偏好改善支撑,稍早澳元触及日高1.0351.
这波涨势是由空头的止损操作引发.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。