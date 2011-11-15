《交易视点》中国转债缺乏大规模波段操作空间,建议中性持有--中金

路透上海11月15日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，转债近期缺乏大规模波段操作的空间，建议中性持有、埋伏中等待中长期机会为主。在民生上会和股指冲高之後，投资者可以尝试进行一定的波段操作。

**策略观点**

供给方面消息仍值得持续关注。毕竟如果民生转债想在年内发行，那麽倒推其上会时间应该为时不远。此外，上市公司弃非公开增发转向转债融资也表明，如果市场回暖，潜在的供给仍将陆续出现。

在需求增量不足，而大规模供给虎视眈眈情况下，转债市场估值的绝对水平将被压制在低位，低至新券难于发行才会达到供求的均衡。转债市场估值已经缺乏提升空间，甚至面临一定的压力。

当然，相比而言，更关键的因素仍在于股市走势，上周已预计股市转入震荡，以时间换空间，情绪和资金面改善是积极因素，而海外市场和供给压力、业绩担忧仍压制股市表现。

从机会成本的角度看，债市走牛的确定性更强，上周表现比预期更为强劲，投资者通过转债寻找权益市场机会的动力不足。

总体来看，转债近期表现可能稍显平淡，但还缺乏大规模波段操作的空间，下跌空间不用过度担心，建议中性持有、埋伏中等待中长期机会为主。按照月报和上周报的观点，在民生上会和股指冲高之後，投资者可以尝试进行一定的波段操作。

**热点个券**

我们在上周周报中曾建议抛售部分中行、国投筹码，理由在于：行业利好已经接连兑现，後续正股上升动力趋缓。第二，民生转债上会及发行仍是定时炸弹。

展望後市，中行转债调整空间也将非常有限，无需过度担忧。短期做小波段足以，长期看仍有不错的投资价值，只是相对而言我们更青睐石化及同行业的民生、工行转债。

新钢转债条款博弈又躲过一劫。该转债债底值已经达到了99.4元人民币，显然风险不在于下跌空间，而在于机会成本。不少投资者关注该转债的长期投资价值。毕竟该转债剩馀期限仅剩1.8年，促进转股的压力越来越紧迫，而公司促进转股的意愿毋庸置疑。

问题是，公司促进转股的能力确实可能较为有限。公司转股价修正只是一个时机的问题，这是该转债出现大机会的先决条件。我们对该转债看法仍偏中性，少量或适量埋伏中长期机会即可，难有超预期表现。

歌华转债受益于文化产业等概念，短期回报难测，长期表现难以明显超过大市整体。短期操作对投资者交易能力要求较高，建议设好正股止损位，持仓不建议过重，优先选择同行业强势股。(完)

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