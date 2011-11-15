《交易视点》中国流动性趋势性回暖,信用债收益率曲线将陡峭下行--中信

路透上海11月15日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新信用产品周报认为，未来随着流动性的趋势性回暖，预计信用债曲线的变动将会是明显的陡峭化下行,并且配置重心可能要逐渐从高等级向低等级过渡,尤其是3年和5年期AA级的中票值得重点考虑

**一年央票发行利率下行强化政策放松预期**

上周中票收益率的下行是多重因素共同作用的结果，1年期央票发行利率下行强化了市场对于政策放松和资金面宽松的预期，而意大利国债收益率飙升带来的欧债危机预期则是收益率下行的直接推手.

**信用利差缩窄的时机**

历史经验表明，经济步入CPI和GDP双降的衰退期，信用债收益率的下降分为两个阶段:

一是衰退初期收益率跟随利率产品收益率下降而下降，信用利差保持稳定；

二是衰退後期压缩信用利差的阶段。低等级信用债一般较高等级债多出信用利差大幅上升的阶段。

如果不考虑9月份之後供给大幅上升导致的信用利差大幅扩大，目前高等级债的信用利差仍属于历史最高位水平，而低等级与高等级债的利差水平也处于历史最高水平，目前信用债还未进入压缩信用利差的第二阶段。

导致信用利差缩窄的诱发因素：

一是流动性。最近一轮信用利差的低点在2010年的7月份，对应回购利率2%左右，信用利差110bp。目前回购利率仍处于3.5%的高位，後续随着回购利率降至3%以下甚至更低时信用利差可能明显下降。

二是信用债的供给。债券较贷款的融资优势明显，後续供给持续处于高水平，随着铁道、国网等超AAA信用债发行的结束，信用债供给可能会出现放缓。

第三，利率产品收益率降至非常低的水平时。

第四，信用事件。主要是针对低等级信用债而言，如果出现一次或多次信用事件，信用利差经历短暂冲击後会出现明显下降。

信用利差缩窄的时机可能在四季度末或一季度初，从下降的幅度而言，高等级债利差缩窄的空间20bp-40bp，而低等级信用债的利差缩窄空间从长期看可能60-80bp，目前应该是逐步布局低等级信用债的时机。

**投资策略**

第一，未来随着流动性的趋势性回暖，预计信用债曲线的变动将会是明显的陡峭化下行。

第二，高等级债利率风险仍然有限，具备持有价值，但配置重心可能要逐渐从高等级向低等级过渡，目前即使未到完全转换的时机，也要开始为未来压缩信用利差的行情进行准备，尤其是3年和5年期AA级的中票值得重点考虑。

第三，交易所信用债以一级市场配置为主。公司债潜在发行量较大，且前期积压的供给近期可能会集中释放，而且主要以中低评级为主，考虑到行情的轮动特征以及上市公司的透明度和可预测性，建议近期公司债供给加速时进行配置。

第四，需要关注可能出现的风险因素，包括信贷放松带来的通胀预期修正、欧债危机程度不及预期等。(完)

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