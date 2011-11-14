〔韩国个股〕海力士将以每股23,000韩元价格向SK电讯发行新股--报导

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔11月14日电---据媒体报导,全球第二大电脑记忆晶片生产商--韩国海力士半导体(Hynix Semiconductor)(000660.KS)决定向SK电讯(SK Telecom)(017670.KS)发行新股,价格为每股23,000韩元.
SK电讯上周五被选为海力士半导体控股股份的优先买家.消息人士称,此前SK电讯提出以每股介于22,000至24,000韩元的价格购买1.0185亿股新股.
海力士半导体拒绝置评.(完)
--编译 隋芬;审校 戴素萍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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