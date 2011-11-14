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市场报道 | 2011年 11月 14日 星期一 14:00 BJT

〔韩国个股〕海力士将以每股23,000韩元价格向SK电讯发行新股--报导

路透首尔11月14日电---据媒体报导,全球第二大电脑记忆晶片生产商--韩国海力士半导体(Hynix Semiconductor)(000660.KS)决定向SK电讯(SK Telecom)(017670.KS)发行新股,价格为每股23,000韩元.

SK电讯上周五被选为海力士半导体控股股份的优先买家.消息人士称,此前SK电讯提出以每股介于22,000至24,000韩元的价格购买1.0185亿股新股.

海力士半导体拒绝置评.(完)

--编译 隋芬;审校 戴素萍

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