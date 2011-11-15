《交易视点》中国中长期固息债收益率续降空间不大,浮息债或补涨--中金

路透上海11月15日电---中国大型投行--中金公司最新利率周报指出，近期市场持续走强，中长期固息债收益率已隐含了存款准备金率或定存利率至少下调一次的预期，续降空间已不大，而後市浮息债可能存在补涨机会。

**PPI大跌或拉低明年CPI中枢水平**

我们初步估计11月份CPI同比增速将继续大幅回落至4.4%，而12月份食品环比将出现反弹，但由于非食品环比很可能会继续低于季节性，所以CPI同比预计仅小幅上升，仍将在4.5%附近。

而PPI环比受去库存的压力在11-12月将继续小幅下跌，同比在12月份将快速回落至2.5%附近。中期来看，我们认为10月份PPI环比出现大幅下跌这一超预期表现值得密切关注，它对于明年CPI中枢的判断将产生影响。

明年受投资增速放缓和国际大宗商品价格下跌的影响，PPI环比涨幅将保持较低水平，同比均值可能在2-3%。按照过去的历史对应关系，CPI非食品同比将保持在1%左右，从而将显着拉低CPI同比全年的均值至2.5-3%之间。

这一判断的风险在于历史数据仅能反映周期性因素，而可能忽略掉结构性因素以及非食品分项调整带来的系统性变化：

第一，今年水电燃料涨幅低于PPI，未来通胀压力的减缓可能会促使政府加快资源性价格的改革力度，使得明年水电燃料的涨幅没有PPI显示的那麽低。

第二，自有住房的计算方法已从盯利率转向盯房租，而房租同比和环比均呈现止跌企稳的迹象，所以自有住房的同比不会跟随PPI持续下跌。

第三，衣着同比过去一直为负，今年首次转正并且环比持续高于季节性，反映了消费升级以及劳动力成本提升的结构性因素，未来同比重新回到负值的可能性不大。

综上所述，考虑结构性因素的影响，我们倾向于认为明年非食品同比均值可能在1.5%左右，这样CPI全年均值大约在3%左右，仍处于目前市场预期的低端，而且考虑到上半年CPI大多数月份同比都在3%以上，下半年CPI同比在3%以下的可能性较大。

**内需好于预期，外需差于预期**

10月份经济增长同比数据虽然普遍都继续下降，但下降幅度整体好于市场预期，其中主要是消费和投资代表的内需呈现止跌企稳的迹象，而出口代表的外需依然低迷。

固定资产投资单月增速已连续两个月反弹，并且如果扣除工业品价格下跌的影响，实际增速反弹更加明显，与货币政策微调带来的流动性好转有关，表现为10月份信用债融资量和中长期贷款的占比都显着回升。

消费的实际增速也出现反弹，显示物价的回落对于消费能够起到正面的促进作用。出口环比连续第二个月低于季节性，且创下历史同期新低，显示外需在加速收缩。

尽管美国的经济增速有所企稳，但欧洲和新兴市场国家的需求显着下滑，无法对出口整体增速起到提振作用。考虑到短期货币政策的微调对内需更加有利，贸易顺差在未来两个月将重新回落，加上人民币升值预期的减弱，外汇占款将明显下降。

中期来看，我们认为货币政策的放松对投资需求的支撑只是暂时的，银行不具有持续增加中长期贷款投放的能力，而房地产投资增速在明年大幅回落至20%以下仍是大概率事件，这样总需求仍将进一步下降，不过消费有望保持平稳，降低了经济硬着陆的风险。

**浮息债有望补涨**

在经历了10月末的震荡和短暂的小幅调整後，11月前两周市场持续上涨符合我们的判断，但降幅超出了我们的预期，各期限收益率均已低于年初水平。

考虑到10月份外汇占款出现大幅回落，央行倾向于通过公开市场继续净投放资金来对冲外部流动性的下降，所以1年期央票停发的可能性较大，短期债券收益率还有继续下降的空间。

不过中长期收益率距离去年首次加息前的水平已不足50bp，已隐含了法定比率或定存利率至少下调一次的预期，在政策没有兑现或7天回购利率没有跌破3%之前，收益率的下降空间已不大。

我们维持月报中债市先扬後抑的判断，市场在後半月出现技术性调整的可能性较大。对于交易型投资者，由于回购利率仍处于高位，近期的获利模式主要靠净价上涨而不是息差收益，因此在净价上涨空间不大的情况下，可以选择将部分仓位平仓获利，锁定收益，并转向持有收益率绝对水平仍较高、防御性更强的定存和Shibor浮息债，可以获得更高的票息收益，乃至于浮息债可能补涨的净价收益。(完)

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