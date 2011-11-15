《交易视点》中国债市快牛行情近尾声,将转向慢牛走势--中信

路透上海11月15日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新利率市场周报认为，短期内债市“快牛”行情可能已趋于尾声。但在经济增长放缓及未来CPI同比增幅显着回落的背景下，债市收益率上升的风险较低，未来债市转向“慢牛”行情的可能性较高。

**宏观数据观测**

10月份工业增加值环比出现了小幅回落，但投资增速仍然较高，而进口环比的大幅回升也显示内需仍然较强，未来经济增长的不确定性仍在外需上。

10月份CPI同比显着下行，季调後环比折年率也维持在3%附近的温和水平，同比大幅下行的主要原因是翘尾因素；预计11月CPI同比涨幅将在4.5%左右。

而由于去年12月和今年1月CPI食品环比大幅下降，另外，由于明年春节出现在1月份，因此12月份和明年1月份CPI同比仍有可能出现反弹，但反弹幅度较小。

尽管10月份M1、M2同比继续小幅下降，但环比增速有明显回升。10月份的信贷投放力度也明显加大。货币信贷投放的小幅加速也与政策微调的基调一致。

分类看，新增非金融企业中长期贷款比9月份大幅上升，这将对投资增速的企稳回升起到较强的支撑。後续需要关注信贷投放是否会超预期增长。

**债市或转向慢牛**

从收益率曲线来看，目前1年期金融债收益率约3.5%，在1年期定期存款利率不变的前提下，理论上1年期金融债收益率未来最大的下降空间也就20bp左右。

从曲线形变来看，本轮行情已先後经历了牛市平坦和牛市陡峭两个历程，因此我们倾向于认为短期内“快牛”行情可能已趋于尾声。

另一方面，考虑到当前债券收益率仍处相对高位，在经济增长放缓及未来CPI同比涨幅显着回落的背景下，债市收益率上升的风险是比较低的，因此我们认为未来债市将从“快牛”转向“慢牛”行情的可能性较高。

至于未来收益率进一步下降的空间，我们认为需要重点关注以下三个方面：

第一，随着欧洲“债务危机”逐渐转化为“银行危机”，明年欧洲GDP增长会否出现显着的负增长，而目前主流机构仍预测明年欧洲GDP 增长在零附近。

第二，国内房地产投资下降的趋势会否愈演愈烈。

第三，从技术面来看，目前主要的农产品期货价格均已进入熊市下跌通道，这是否意味着持续三年的农产品牛市已正式结束并进入漫漫熊市，如果这样，则即使信贷放松也将难以改变明年CPI同比大幅回落的趋势。(完)

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