《交易视点》中国债市快牛行情近尾声,将转向慢牛走势--中信

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月15日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新利率市场周报认为，短期内债市“快牛”行情可能已趋于尾声。但在经济增长放缓及未来CPI同比增幅显着回落的背景下，债市收益率上升的风险较低，未来债市转向“慢牛”行情的可能性较高。
**宏观数据观测**
10月份工业增加值环比出现了小幅回落，但投资增速仍然较高，而进口环比的大幅回升也显示内需仍然较强，未来经济增长的不确定性仍在外需上。
10月份CPI同比显着下行，季调後环比折年率也维持在3%附近的温和水平，同比大幅下行的主要原因是翘尾因素；预计11月CPI同比涨幅将在4.5%左右。
而由于去年12月和今年1月CPI食品环比大幅下降，另外，由于明年春节出现在1月份，因此12月份和明年1月份CPI同比仍有可能出现反弹，但反弹幅度较小。
尽管10月份M1、M2同比继续小幅下降，但环比增速有明显回升。10月份的信贷投放力度也明显加大。货币信贷投放的小幅加速也与政策微调的基调一致。
分类看，新增非金融企业中长期贷款比9月份大幅上升，这将对投资增速的企稳回升起到较强的支撑。後续需要关注信贷投放是否会超预期增长。
**债市或转向慢牛**
从收益率曲线来看，目前1年期金融债收益率约3.5%，在1年期定期存款利率不变的前提下，理论上1年期金融债收益率未来最大的下降空间也就20bp左右。
从曲线形变来看，本轮行情已先後经历了牛市平坦和牛市陡峭两个历程，因此我们倾向于认为短期内“快牛”行情可能已趋于尾声。
另一方面，考虑到当前债券收益率仍处相对高位，在经济增长放缓及未来CPI同比涨幅显着回落的背景下，债市收益率上升的风险是比较低的，因此我们认为未来债市将从“快牛”转向“慢牛”行情的可能性较高。
至于未来收益率进一步下降的空间，我们认为需要重点关注以下三个方面：
第一，随着欧洲“债务危机”逐渐转化为“银行危机”，明年欧洲GDP增长会否出现显着的负增长，而目前主流机构仍预测明年欧洲GDP 增长在零附近。
第二，国内房地产投资下降的趋势会否愈演愈烈。
第三，从技术面来看，目前主要的农产品期货价格均已进入熊市下跌通道，这是否意味着持续三年的农产品牛市已正式结束并进入漫漫熊市，如果这样，则即使信贷放松也将难以改变明年CPI同比大幅回落的趋势。(完)
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--整理 边竞; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。