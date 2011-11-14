《亚洲油品展望》石脑油市场料持续低迷,柴油和燃料油市场料走坚

* 柴油将保持强劲,受欧洲支撑

* 燃料油料因供应紧俏而走强

路透新加坡11月14日电---亚洲柴油与燃料油本周预计走强,因供应紧俏.但石脑油预计保持低迷,因供应增加而需求下降.

**中质馏分油料继续上涨**

亚洲中质馏分油市场本周可能继续上涨,因明年的合同价格显示人气看多,直到明年初.

台塑石化(6505.TW)出售含硫500ppm柴油的2012年合同显示,较指标新加坡报价升水约为每桶1-1.30美元,是今年升水的两倍以上.

由于亚洲汽油供应继续保持紧张,汽油较迪拜报价的裂解价差将高于每桶20美元.