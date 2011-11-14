〔基金产业〕亚洲对冲基金第四季开局创两年来最佳,因欧债危机缓解

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月14日电---亚洲对冲基金10月出现反弹,且录得2009年7月以来最佳季度开局表现,因对欧洲接近遏制住债务危机的希望提振全球金融市场上扬.
亚洲对冲基金业有可能迎来2008年金融危机以来首个负收益年度,同时料将因欧元区债务危机而蒙受更多震荡.
根据Eurekahedge Asia指数,上月亚洲对冲基金上涨2.43%.而用于衡量较大规模基金表现的瑞穗-Eurekahedge不含日本亚的太指数扬升5.9%.
关键的12月当季赎回期之前,基金表现反弹,令经历8-9月低迷表现的基金经理长舒一口气.8月至9月间Eurekahedge Asia指数曾大跌约9%.
AsiaHedge数据显示,澳洲买/空股票导向型基金10月涨幅最高,达到7.6%.
根据一位熟悉基金回报率情况的消息人士,像规模为17亿美元的Value Partners Classic Fund大涨了15.3%,8月和9月时曾分别下挫7.5%和近20%.
该消息人士还表示,规模为30亿美元的Platinum Asia Fund在10月劲扬9.3%.16亿美元的亿龙中国基金一期上涨了5.6%.
重点放在亚洲的对冲基金9月资金净流出19亿美元,为17个月来首次月度资金外流,这迫使对冲基金经理寻求资本保值,因市场动荡抹去了多数基金年初迄今的涨幅.
上月,摩根士丹利资本国际(MSCI)不含日本的亚太区股指.MIAS00000PUS上涨6%,高于亚洲基金平均回报率,因防御性的资产组合和现金持有水平较高限制了涨幅.
路透获悉致投资者的一封信显示,Alkeon Capital Management旗下亚洲对冲基金10月大涨了26%,为2007年创建以来最高单月涨幅.
管理资产7,000万美元的淡水泉海外基金驻香港董事总经理Jenny Tian表示,该基金10月上涨约7%,扳回一个月前的亏损.
根据路透获悉的基金表现数据,4.41亿美元规模的K2 Australian Absolute Return Fund升13.2%.Boyer AllanGreater China Fund涨8.4%.(完)
--编译 洪曦;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。