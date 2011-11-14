〔基金产业〕亚洲对冲基金第四季开局创两年来最佳,因欧债危机缓解

路透香港11月14日电---亚洲对冲基金10月出现反弹,且录得2009年7月以来最佳季度开局表现,因对欧洲接近遏制住债务危机的希望提振全球金融市场上扬.

亚洲对冲基金业有可能迎来2008年金融危机以来首个负收益年度,同时料将因欧元区债务危机而蒙受更多震荡.

根据Eurekahedge Asia指数,上月亚洲对冲基金上涨2.43%.而用于衡量较大规模基金表现的瑞穗-Eurekahedge不含日本亚的太指数扬升5.9%.

关键的12月当季赎回期之前,基金表现反弹,令经历8-9月低迷表现的基金经理长舒一口气.8月至9月间Eurekahedge Asia指数曾大跌约9%.

AsiaHedge数据显示,澳洲买/空股票导向型基金10月涨幅最高,达到7.6%.

根据一位熟悉基金回报率情况的消息人士,像规模为17亿美元的Value Partners Classic Fund大涨了15.3%,8月和9月时曾分别下挫7.5%和近20%.

该消息人士还表示,规模为30亿美元的Platinum Asia Fund在10月劲扬9.3%.16亿美元的亿龙中国基金一期上涨了5.6%.

重点放在亚洲的对冲基金9月资金净流出19亿美元,为17个月来首次月度资金外流,这迫使对冲基金经理寻求资本保值,因市场动荡抹去了多数基金年初迄今的涨幅.

上月,摩根士丹利资本国际(MSCI)不含日本的亚太区股指.MIAS00000PUS上涨6%,高于亚洲基金平均回报率,因防御性的资产组合和现金持有水平较高限制了涨幅.

路透获悉致投资者的一封信显示,Alkeon Capital Management旗下亚洲对冲基金10月大涨了26%,为2007年创建以来最高单月涨幅.

管理资产7,000万美元的淡水泉海外基金驻香港董事总经理Jenny Tian表示,该基金10月上涨约7%,扳回一个月前的亏损.

根据路透获悉的基金表现数据,4.41亿美元规模的K2 Australian Absolute Return Fund升13.2%.Boyer AllanGreater China Fund涨8.4%.(完)