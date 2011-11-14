〔国际油市〕布兰特原油持稳于114美元上方,因全球经济前景改善

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月14日电---布兰特原油期货周一守在114美元上方,延续前一周的涨势,因希腊和意大利新政府就任後对欧债危机的担忧缓解,原油需求有望保持稳定.
从亚洲股市到贵金属市场,大部分市场上扬,因意大利、希腊新任领导人有望推进改革和撙节计划,以避免两国破产并引发更为广泛的金融动荡.对伊朗核危机的形势将恶化的担忧,也提振油价上扬.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。