〔国际油市〕布兰特原油持稳于114美元上方,因全球经济前景改善

路透新加坡11月14日电---布兰特原油期货周一守在114美元上方,延续前一周的涨势,因希腊和意大利新政府就任後对欧债危机的担忧缓解,原油需求有望保持稳定.

从亚洲股市到贵金属市场,大部分市场上扬,因意大利、希腊新任领导人有望推进改革和撙节计划,以避免两国破产并引发更为广泛的金融动荡.对伊朗核危机的形势将恶化的担忧,也提振油价上扬.