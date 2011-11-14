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市场报道 | 2011年 11月 14日 星期一 14:58 BJT

〔全球金融〕欧洲应当依靠自身解决债务危机--加拿大财长费海提

路透北京11月14日电---加拿大财长费海提周一称,寻求外援之前,欧洲应首先利用自身资源化解债务危机.

"总体而言,我们首先需要看到欧洲做出实质性很高的承诺--我是指欧元区,然後才可能向非欧洲(G20)国家寻求帮助."当被问到其与中国官员关于欧洲寻求外援解决债务危机的讨论时,他做出如上表述.

费海提称,本月稍早包括中国在内的20国集团(G20)领导人会议就加快汇率机制转变为市场导向达成共识,是向着正确方向迈出"重要一步",是"向前进".(完)

--编译 程琳;审校 田建华

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