〔全球金融〕欧洲应当依靠自身解决债务危机--加拿大财长费海提

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京11月14日电---加拿大财长费海提周一称,寻求外援之前,欧洲应首先利用自身资源化解债务危机.
"总体而言,我们首先需要看到欧洲做出实质性很高的承诺--我是指欧元区,然後才可能向非欧洲(G20)国家寻求帮助."当被问到其与中国官员关于欧洲寻求外援解决债务危机的讨论时,他做出如上表述.
费海提称,本月稍早包括中国在内的20国集团(G20)领导人会议就加快汇率机制转变为市场导向达成共识,是向着正确方向迈出"重要一步",是"向前进".(完)
--编译 程琳;审校 田建华
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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