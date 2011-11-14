〔中国股市〕沪综指收扬1.9%至两个半月新高,受欧债危机忧虑减轻提振

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京11月14日电---中国股市沪综指周一收盘大涨1.9%,并创两个半月来最高收位.意大利和希腊政府变动消息减轻市场对欧债危机的忧虑,令外盘大涨,是提振A股高开高走的主因.分析人士并认为,经过上周调整後,A股大盘本身亦有反弹需求,短线或振荡上行.
沪综指.SSEC收报2,528.714点,大涨47.63点,或1.92%,前一收盘高位为9月1日的2,556.04点.沪市A股今日成交额为823亿元人民币,较上日放大约27%.
湘财证券分析师徐广福认为,除了外盘大涨的利好,国内有关监管层可能推出强制分红制度,以及货币政策出现放松迹象等消息,也推动市场信心出现好转.
"加之上周调整比较到位,短期大盘可能会继续振荡向上,可以看到2,600-2,650点左右."他称.
沪深300指数11月合约CIFX1尾盘报2,753.6点,涨1.97%,成交量为187,911手.
意大利参议院通过了新的预算法案,为众议院周六批准该计划并成立紧急政府扫清了障碍.在雅典,经过数日的政治角力,欧洲央行前副总裁帕帕季莫斯宣誓就任希腊总理,承担起满足纾困计划要求的重任.[ID:nCN1215226]
随着中国宏观微调基调确立,10月新增信贷不出意料地明显反弹,表明货币政策首先选择放松信贷闸门为突破口;为防止经济增速继续下滑,预计今年最後两个月新增信贷仍将维持较高水平.[ID:nCN1213994](完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
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路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。