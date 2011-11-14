〔美国人事〕白宫或任命前财政部官员Powell填补FED中一个空职--WSJ

路透11月14日电---华尔街日报(WSJ)援引熟悉政府意图的消息人士的话报导称,美国白宫正认真考虑任命前布什政府财政部官员Jerome Powell来填补美国联邦储备理事会(FED,美联储)中两个空职中的一个.

Powell曾任职于华尔街日报,之後在1990年加入财政部,并最终升任财政部主管国内金融的副部长.华尔街日报称,Powell于1993年离开财政部,之後的八年来作为凯雷集团的合伙人.

该报并表示,相关官员警告称并当前不会发布任何声明.

白宫发言人Amy Brundage对华尔街日报说,"关于让谁来填补美联储的这两个空缺,总统还未作出最後决定."

华尔街日报称,Powell并未有任何置评.

在美国正常上班时间之外,路透未能立即联系到美国白宫新闻办公室和Jerome Powell本人对此置评.(完)