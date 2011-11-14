〔日本股市〕日经指数收高1%,受助于欧债危机担忧缓解(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透东京11月14日电---日本股市日经指数周一收高逾1%,因有关欧洲债务危机的担忧减弱.但在意大利今日稍晚的公债标售前,投资者不愿进一步推高市场.
奥林巴斯(7733.T)有大量买单涌入,但仍未成交.此前有消息人士称,该公司可能会因财务造假被处罚款,或能助其避免被摘牌.
意大利与希腊的新任领导人均在加速组建政府,以限制欧洲债务危机造成的损害.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。