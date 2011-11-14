〔日本股市〕日经指数收高1%,受助于欧债危机担忧缓解(更新版)

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路透东京11月14日电---日本股市日经指数周一收高逾1%,因有关欧洲债务危机的担忧减弱.但在意大利今日稍晚的公债标售前,投资者不愿进一步推高市场.

奥林巴斯(7733.T)有大量买单涌入,但仍未成交.此前有消息人士称,该公司可能会因财务造假被处罚款,或能助其避免被摘牌.