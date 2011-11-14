〔中国金融〕中外合资担保公司签约金额约51亿元,支持中小企业发展

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月14日电---中国中小企业发展将再获助力.由中国进出口银行和美国摩根大通集团(JPM.N)等机构组建的中外合资担保公司日前签署投资协议,签约金额约51亿元人民币.
刊登在中国国家发展和改革委员会网站的新闻稿指出,合资担保公司将以支持中国中小企业发展为宗旨,主要从事融资担保、履约担保、债券担保等业务,将成为目前国内投资规模最大的担保公司之一.
"特别是在当前中小企业融资面临一系列困难形势下,利用外资设立担保公司是按照国家政策要求,...有效缓解中小企业融资难,发展多层次中小企业金融服务的又一重要举措."新闻稿称.
该公司的中方投资者主要包括中国进出口银行、海航资本控股公司、宝钢集团、浙江省海宁宏达股权投资管理公司、内蒙古鑫泰投资公司;外方投资者主要包括美国摩根大通集团、德国西门子(SIEGn.DE).
去年4月,国务院发文要求加快推进利用外资设立中小企业担保公司试点工作.今年6月,中国银监会亦称积极鼓励民间资本和外资依法进入,增强行业资本实力.[ID:nCN1121910] (完)
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--发稿 苏丹; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。