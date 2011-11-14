〔中国票据市场〕转贴利率跌势延续,票源不足难解银行收票饥渴

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月14日电---中国票据市场转贴利率周一跌势延续.在货币政策微调基调下,此前严控的信贷闸门渐打开,银行票据规模逐步回升,但票源不足,无法缓解银行的收票饥渴.
交易员并认为,短期内转贴利率还有一定的下降空间,但降幅较前期或有所缓和,只有货币政策给出进一步的放松信号後,转贴利率的向下空间才会被进一步打开.
"首先是信贷放松的预期,另外票源不多,很多企业都转向国内信用证(融资),我们现在出(票)肯定不会出了,有规模就收一点,"上海一银行交易员表示.
中国10月新增信贷反弹至四个月高位,显示政策适时预调微调已初现成效;M2增速虽然持续下滑,但未来下行空间已经不大.预计货币政策将继续保持稳中有松.[ID:nCN1214022]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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今日 9.1853/8.5089 9.6662/9.1142 11.2750/10.2570
上日 9.2477/8.5844 9.7430/9.1720 11.4050/10.4050
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变动 -6.24bp/-7.55bp -7.68bp/-5.78bp -13.00bp/-14.80bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价续降**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.2671%,较上日6.2765%续降.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
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今日 3.0819/3.0099 3.1932/3.1212
上日 3.1190/3.0380 3.2020/3.1220
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。