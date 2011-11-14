〔中国票据市场〕转贴利率跌势延续,票源不足难解银行收票饥渴

路透上海11月14日电---中国票据市场转贴利率周一跌势延续.在货币政策微调基调下,此前严控的信贷闸门渐打开,银行票据规模逐步回升,但票源不足,无法缓解银行的收票饥渴.

交易员并认为,短期内转贴利率还有一定的下降空间,但降幅较前期或有所缓和,只有货币政策给出进一步的放松信号後,转贴利率的向下空间才会被进一步打开.

"首先是信贷放松的预期,另外票源不多,很多企业都转向国内信用证(融资),我们现在出(票)肯定不会出了,有规模就收一点,"上海一银行交易员表示.

中国10月新增信贷反弹至四个月高位,显示政策适时预调微调已初现成效;M2增速虽然持续下滑,但未来下行空间已经不大.预计货币政策将继续保持稳中有松.[ID:nCN1214022]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 9.1853/8.5089 9.6662/9.1142 11.2750/10.2570

上日 9.2477/8.5844 9.7430/9.1720 11.4050/10.4050

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变动 -6.24bp/-7.55bp -7.68bp/-5.78bp -13.00bp/-14.80bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价续降**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.2671%,较上日6.2765%续降.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.0819/3.0099 3.1932/3.1212

上日 3.1190/3.0380 3.2020/3.1220

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)