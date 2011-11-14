〔中国债市〕人民币利率互换盘整,关注明日公开市场操作动向

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月14日电---中国人民币利率互换(IRS)周一变化不大,央行紧缩货币政策局部松绑的预期,市场已经基本消化,关注的焦点转为明日公开市场操作,届时一年期央票发行状况将影响IRS近期走势.
交易员并表示,一年期央票是否发行,以及发行收益率是否变化,将给出进一步的货币政策动向信号.
"今天(IRS)变化不是很大,前期一些预期的利好都已经包含在价格里了."上海一银行交易员表示."现在就看明天的一年期央票情况了."
该交易员认为,如果明天一年期央票发行收益率下行,料将激发进一步的紧缩政策放松预期,IRS也将重拾跌势,否则,市场对政策利好预期落空,可能引发IRS的反弹.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
-----------------------------------------------------------------------------------
周一 3.2867/3.4017 2.9536/3.0450 3.0129/3.1071 3.1429/3.2400 3.0720/3.3980
周五 3.2440/3.3740 2.9425/3.0317 2.9933/3.0883 3.1250/3.2167 3.0780/3.3800
-----------------------------------------------------------------------------------
变动 +0.0427/+0.0277 +0.0111/+0.0133 +0.0196/+0.0188 +0.0179/+0.0233 -0.0060/+0.0180
注:以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,853.31亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少约两成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。