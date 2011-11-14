〔中国债市〕人民币利率互换盘整,关注明日公开市场操作动向

路透上海11月14日电---中国人民币利率互换(IRS)周一变化不大,央行紧缩货币政策局部松绑的预期,市场已经基本消化,关注的焦点转为明日公开市场操作,届时一年期央票发行状况将影响IRS近期走势.

交易员并表示,一年期央票是否发行,以及发行收益率是否变化,将给出进一步的货币政策动向信号.

"今天(IRS)变化不是很大,前期一些预期的利好都已经包含在价格里了."上海一银行交易员表示."现在就看明天的一年期央票情况了."

该交易员认为,如果明天一年期央票发行收益率下行,料将激发进一步的紧缩政策放松预期,IRS也将重拾跌势,否则,市场对政策利好预期落空,可能引发IRS的反弹.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.2867/3.4017 2.9536/3.0450 3.0129/3.1071 3.1429/3.2400 3.0720/3.3980

周五 3.2440/3.3740 2.9425/3.0317 2.9933/3.0883 3.1250/3.2167 3.0780/3.3800

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变动 +0.0427/+0.0277 +0.0111/+0.0133 +0.0196/+0.0188 +0.0179/+0.0233 -0.0060/+0.0180

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,853.31亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少约两成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)