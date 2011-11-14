版本:
中国
公司新闻(中文) | 2011年 11月 14日 星期一 15:25 BJT

〔日本个股〕瑞穗金融集团将通过银行部门合并裁员3,000人

路透东京11月14日电---日本瑞穗金融集团(8411.T)周一表示,其将合并两个银行部门,以实现到2016年3月时减少3,000个工作岗位,约相当于员工总数的5%.

该行称,此项合并中,瑞穗实业银行将把其零售交易部门吸收进来,这将扶助两者削减约400亿日圆(合5.19亿美元)的年度总支出.(完)

--编译 隋芬;审校 侯向明

更多 公司新闻(中文)

热门文章

编辑推荐

文章推荐