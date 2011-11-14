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债券 | 2011年 11月 14日 星期一 15:31 BJT

〔欧元债市〕意大利公债收益率料下跌,德债亦承压因意大利任命新总理

路透伦敦11月14日电---意大利政府公债收益率周一料将下跌,德债承压.意大利任命新总理,将加快国内经济改革.

上周市场已基本消化意大利政局更迭的影响,意大利将标售多达30亿欧元五年期公债,市场对意大利公债的需求将受到测试,这样的标售规模相对较小,预计会被市场吸收,但成本会较高.

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