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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 15:26 BJT

〔中国新债〕大丰港建公司周二起发6亿元六年期企业债,年利率7.98%

路透上海11月14日电---中国大丰市大丰港开发建设有限公司周一公告称,周二(15日)起发行6亿

元人民币固息企业债,期限六年,年利率7.98%;并在第三年末附发行人上调票面利率选择权及投资

者回售选择权.

本次募集资金中,4.8亿用于盐城港大丰港区南作业区油品化工码头工程项目,1.2亿用于补充营运

资金.

具体条款如下:

发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)

=====================================================================================

大丰港 6 6 7.98% AA- 11/15-11/23 南京证券

开发建设公司 (第三年末附上调票面利率选择权及投资者回售选择权)

=====================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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