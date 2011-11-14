〔东京汇市〕欧元因改革憧憬而持坚,市场聚焦意大利公债标售

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 市场观望意大利能否顺利销售五年期公债
* 欧元升破1.3800美元后略微回落
* 日圆走坚,日当局进一步干预的风险未除
路透悉尼/东京11月14日电---欧元和大宗商品货币周一保持坚挺,因欧洲解决债务危机的进展鼓舞投资者.不过在意大利公债标售测试市场胃纳之前,交易员态度仍审慎.
多数交易商仍怀疑意大利和希腊新政府能否赢回投资者对其债务的信心,他们正在关注意大利的公债标售来寻求短期线索.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。