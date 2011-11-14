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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 15:32 BJT

〔东京汇市〕欧元因改革憧憬而持坚,市场聚焦意大利公债标售

* 市场观望意大利能否顺利销售五年期公债

* 欧元升破1.3800美元后略微回落

* 日圆走坚,日当局进一步干预的风险未除

路透悉尼/东京11月14日电---欧元和大宗商品货币周一保持坚挺,因欧洲解决债务危机的进展鼓舞投资者.不过在意大利公债标售测试市场胃纳之前,交易员态度仍审慎.

多数交易商仍怀疑意大利和希腊新政府能否赢回投资者对其债务的信心,他们正在关注意大利的公债标售来寻求短期线索.

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