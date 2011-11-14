〔银行观点〕中国明年投资增速料20-25%,应坚持楼市调控不放松--农行

路透北京11月14日电---中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)周一发布报告称,中国明年投资增速料在20%-25%之间.无需过分担忧房地产投资减少会使固定资产投资失速,未来应坚持房地产市场的调控政策不放松.

报告认为,明年将实行定向宽松的货币政策.未来货币政策在稳健的基调下将继续进行预调微调,引导新增信贷流向中小企业和"三农"等薄弱领域.

"房地产开发投资增速会放缓,但不会大幅回落...我们预计,明年房地产开发投资增速回落至22%左右."报告称.

报告认为,随着房地产调控政策影响的深入,房价拐点已经临近,未来房地产投资难以保持30%以上的高增长.但明年才是保障房建设投资的高峰期,投资占比约50%.另外,明年保障房在800万套左右的开工规模也在一定程度上支撑房地产投资增速.

不过,报告认为明年出口风险加大.因欧债危机仍在发酵,影响不断深化,来中国对欧盟出口的风险会进一步暴露;美国经济不景气对我国出口的影响也将逐渐显现;此外,对日本的出口恐难免下滑.

中国今年来季度国内生产总值(GDP)增速一直在放缓,从第一季的9.7%下降至第三季的9.1%;而此前公布的贸易数据显示,外需疲弱导致中国10月出口增幅意外降至八个月最低,当月贸易顺差亦远低于预期.[ID:nCN1210026](完)