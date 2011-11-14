〔新兴汇市〕欧债解决希望提振韩元领涨,等候意大利标债

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月14日电---韩元周一引领多数新兴亚洲货币上涨,因欧债危机又有获得进展的新希望,但亚币回吐稍早部分涨幅,因投资者在意大利标债前锁定获利.
意大利与希腊领导层变更起初受到市场欢迎,部分人乐观认为这两个国家或将加快转变,解决债务问题,包括新兴亚洲货币、股市和大宗商品在内的风险资产受此提振上涨.信贷利差亦缩窄.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。