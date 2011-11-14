〔新兴汇市〕欧债解决希望提振韩元领涨,等候意大利标债

路透新加坡11月14日电---韩元周一引领多数新兴亚洲货币上涨,因欧债危机又有获得进展的新希望,但亚币回吐稍早部分涨幅,因投资者在意大利标债前锁定获利.

意大利与希腊领导层变更起初受到市场欢迎,部分人乐观认为这两个国家或将加快转变,解决债务问题,包括新兴亚洲货币、股市和大宗商品在内的风险资产受此提振上涨.信贷利差亦缩窄.