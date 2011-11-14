〔企业并购〕韩国海力士半导体称将向SK电讯发行20亿美元新股

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔11月14日电---韩国海力士半导体(000660.KS)周一表示,将以每股23,000韩元的价格向潜在收购者SK电讯发行1.0185亿股新股,证实了路透稍早的报导.
海力士半导体在监管文件中表示,新股价值2.3万亿(兆)韩元(20.4亿美元),旨在改善公司的管理和财务结构.
SK电讯(017670.KS)上周五被选为海力士半导体控股股权的优先竞购方.(完)
--编译 张涛;审校 王洋
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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