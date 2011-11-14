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市场报道 | 2011年 11月 14日 星期一 15:52 BJT

〔企业并购〕韩国海力士半导体称将向SK电讯发行20亿美元新股

路透首尔11月14日电---韩国海力士半导体(000660.KS)周一表示,将以每股23,000韩元的价格向潜在收购者SK电讯发行1.0185亿股新股,证实了路透稍早的报导.

海力士半导体在监管文件中表示,新股价值2.3万亿(兆)韩元(20.4亿美元),旨在改善公司的管理和财务结构.

SK电讯(017670.KS)上周五被选为海力士半导体控股股权的优先竞购方.(完)

--编译 张涛;审校 王洋

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