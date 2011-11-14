〔外汇期权〕欧元/美元期权波动率受抑,风险逆转指标回落--IFR

IFR伦敦11月14日电---周五风险偏好升温,市场上演逼空行情,欧元/美元远超预期,涨向1,3800美元,并于今日亚洲盘站上1.3815.期权波动率受挫,一个月期价平期权波动率因现汇下跌而从14.5%升至16.5%後,周五尾盘又跌至15.05%,今日伦敦早盘盘初报15.5%左右.一年期价平期权波动率上周在14.8-15.6%之间,之後回落并在15.35%受到支撑.