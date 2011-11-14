〔外汇期权〕欧元/美元期权波动率受抑,风险逆转指标回落--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR伦敦11月14日电---周五风险偏好升温,市场上演逼空行情,欧元/美元远超预期,涨向1,3800美元,并于今日亚洲盘站上1.3815.期权波动率受挫,一个月期价平期权波动率因现汇下跌而从14.5%升至16.5%後,周五尾盘又跌至15.05%,今日伦敦早盘盘初报15.5%左右.一年期价平期权波动率上周在14.8-15.6%之间,之後回落并在15.35%受到支撑.
风险逆转指标亦回落,一个月期和一年期分别降至3.85%和4.35%,上周一度略微突破9月纪录高位至4.2%和4.5%.
一个月期英镑/美元期权隐含波动率上周报9.5-10.7%,当时现汇下跌,风险厌恶情绪蔓延,最後收报9.7%,今日早盘开报9.8%,现汇反弹至1.6000以上.
一个月期欧元/英镑期权波动率约为10.0%,上周交投于9.5-10.8%.一个月期澳元/美元期权波动率上周报17.0-19.75%,後跌破18.0%,今日报17.6%左右.一个月期风险逆转指标报5.25%,偏向澳元卖权.
美元/日圆继续缓慢走低,今日测试77.00,支撑隐含波动率持于实际波动率上方,一个月期隐含波动率今日报9.35%,一年期持于12.0%.(完)
--编译 程琳;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。