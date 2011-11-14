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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 15:47 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑美元持稳,市场关注意大利债券标售

0736GMT---欧元兑美元EUR=周一持稳在1.3758美元.盘中一度触及1.3815美元,此前蒙堤(Mario Monti)被任命为意大利总理.同时市场亦关注意大利五年期债券标售.

美元/日圆JPY=持稳在77.08日圆.欧元/日圆EURJPY=则稳定在106.10日圆.(完)

--编译 洪曦;审校 王丽鑫

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