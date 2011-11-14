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市场报道 | 2011年 11月 14日 星期一 16:03 BJT

〔企业并购〕韩国SK电讯称将以30亿美元取得海力士控制股权

路透首尔11月14日电---韩国SK电讯(SK Telecom)(017670.KS)称,已同意一项3.4万亿(兆)韩元(30.2亿美元)协议,将买下海力士半导体(000660.KS)控制股权.

SK电讯向监管当局公告称,将买下海力士的21%股权,这批股权包含九家股东持有的旧股及新发行股份.

海力士主要股东韩国外换银行004940.KS声明称,股东希望在明年第一季之前完成交易.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张涛

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