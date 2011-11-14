〔企业并购〕韩国SK电讯称将以30亿美元取得海力士控制股权

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔11月14日电---韩国SK电讯(SK Telecom)(017670.KS)称,已同意一项3.4万亿(兆)韩元(30.2亿美元)协议,将买下海力士半导体(000660.KS)控制股权.
SK电讯向监管当局公告称,将买下海力士的21%股权,这批股权包含九家股东持有的旧股及新发行股份.
海力士主要股东韩国外换银行004940.KS声明称,股东希望在明年第一季之前完成交易.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选