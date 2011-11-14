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市场报道 | 2011年 11月 14日 星期一 15:58 BJT

〔日股业绩〕三井住友金融六个月集团净利较上年同期下降24.8%

路透11月14日电---日本三井住友金融集团(8316.T)称:

* 9月底止六个月集团经常性获利为5,464.9亿日圆,较上年同期增加1.1%

* 六个月集团净利为3,137.6亿日圆,较上年同期下降24.8%

* 预计2011/12年度集团经常性获利为9,000亿日圆

* 预计2011/12年度集团净利为5,000亿日圆 (完)

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