〔日股业绩〕三井住友金融六个月集团净利较上年同期下降24.8%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月14日电---日本三井住友金融集团(8316.T)称:
* 9月底止六个月集团经常性获利为5,464.9亿日圆,较上年同期增加1.1%
* 六个月集团净利为3,137.6亿日圆,较上年同期下降24.8%
* 预计2011/12年度集团经常性获利为9,000亿日圆
* 预计2011/12年度集团净利为5,000亿日圆 (完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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