〔金属期市〕沪铜一度触及涨停板,受对欧元区的乐观情绪提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月14日电---上海期铜周一触及58,780元人民币的涨停板,此前希腊和意大利任命新领导人,而且似乎有望推出撙节举措来避免爆发欧元区及全球金融危机.
日本第三季经济自震後衰退中复苏,及中国10月政策宽松举措亦提振投资者信心.
上海主力1月期铜SCFc3触及涨停後不久便恢复交易,较涨停板下滑350元人民币,收报每吨58,430元人民币.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。