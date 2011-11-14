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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 15:53 BJT

〔金属期市〕沪铜一度触及涨停板,受对欧元区的乐观情绪提振

路透上海11月14日电---上海期铜周一触及58,780元人民币的涨停板,此前希腊和意大利任命新领导人,而且似乎有望推出撙节举措来避免爆发欧元区及全球金融危机.

日本第三季经济自震後衰退中复苏,及中国10月政策宽松举措亦提振投资者信心.

上海主力1月期铜SCFc3触及涨停後不久便恢复交易,较涨停板下滑350元人民币,收报每吨58,430元人民币.

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