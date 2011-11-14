《中国新债预测》进出口行七年债利率均值3.91%,五年增发债收益率3.37%

* 招标品种: 进出口行五年增发债 七年固息债

* 招标金额: 150亿元人民币 120亿元

* 预测均值: 3.37% 3.91%

* 预测区间: 3.30%-3.48% 3.83%-4.02%

* 招标时间: 周二(15日)上午10:00-11:00 周二(15日)上午10:00-11:00

* 受访人数: 7位(银行、券商) 10位(银行、券商)

路透上海11月14日电---中国进出口银行周二将招标发行两期金融债.路透调查显示,其中标利率低于二级市场可能性较大,主因近期流动性较充裕,且对政策可能放宽的预期不减.其中七年债预测均值为3.91%,剩馀年限不足一年的增发债收益率均值落在3.36%.

交易员并指出,自上周一年央票发行收益率28个月来首次下降後,明日其发行动态备受关注.而明日进出口行新债是在央票结果公布後进行,不排除该结果对机构投标产生明显影响的可能.

华南一银行交易员认为,明日七年债中标利率有望"比二级低,感觉配置型机构年底还是想拿,可以为明年做准备."

中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,七年固息政策金融债最新收益率报在3.9723%.二级市场上,剩馀期限约6.78年的进出口行固息债110315券最新成交收益率tCN110315=CFXS为3.9090%,另一剩馀期限接近的固息农发债110411券最新成交tCN110411=CFXS在3.94%.

不过北京一大型银行交易员指出,由于连续数周的大涨行情已部分透支未来利好,金融债收益率已触及甚至突破年内低点,与国债利差也逐渐缩窄至年内低位,因此存有反弹压力.在此情况下,明日新债利率并不一定如多数人预期那麽乐观,七年债利率有望至4.00%-4.02%附近.

另外,上述北京的银行交易员并称,明日首次进行的地方债自主招标,也面临着这种市场环境,但鉴于上海市经济状况和政府信用比较好,预计其三年和五年品种合理利率区间或在3.35%-3.40%和3.65%-3.70%.

上海市财政局此前公告,将于周二(15日)招标发行71亿元人民币上海市地方政府债,期限分为三年和五年,为地方政府自行发债首例.[ID:nCN1204268]

与七年期品种相比,明日进出口行同时招标的五年增发债CN070311=CFXS,则因剩馀期限仅约10个月,且流动性相对较差而所受关注度有限.中债登固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>报价显示,九个月期品种的最新收益率为3.4368%.

上述两期债为进出口行今年第19期和第20期金融债,以下为具体条款:

第19期(2007年第11期增发) 第20期

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招标总额 150亿元 120亿元

期限/计息方式 五年/固息 七年/固息

追加发行 否 至多57.8亿元

招标时间 11月15日10:00-11:00 11月15日10:00-11:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款/起息日 11月18日 11月24日

发行期 11月15日-11月18日 11月15日-11月24日

上市流通日 11月24日 11月30日

基本承销额 无 无

付息频率 按年 按年

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进出口行2007年第11期金融债为五年期固定利率附息债券,起息日为2007年9月18日,到期日为2012年9月18日,票面利率为4.55%.该期债的增发债券上市後将与其2007年第11期金融债券合并交易.(完)