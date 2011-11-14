《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

* 欧元/美元:从价格和短期趋势角度来看,突破(10月31日低位)1.3850美元,达到了我们持中性立场的水准.其後开始了一段时间的盘整,在1.3608美元下方又出现一波卖盘.我们注意到,只要稍有迹象显示欧元不能保持上涨动能或关键价位,投资者就快速退出仓位.目前,我们持谨慎看空的短期立场,只有日内升穿1.38美元水平才能够让形势发生逆转.