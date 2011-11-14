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市场报道 | 2011年 11月 14日 星期一 17:32 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦11月14日电---以下为北欧联合银行(Nordea)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

* 欧元/美元:从价格和短期趋势角度来看,突破(10月31日低位)1.3850美元,达到了我们持中性立场的水准.其後开始了一段时间的盘整,在1.3608美元下方又出现一波卖盘.我们注意到,只要稍有迹象显示欧元不能保持上涨动能或关键价位,投资者就快速退出仓位.目前,我们持谨慎看空的短期立场,只有日内升穿1.38美元水平才能够让形势发生逆转.

* 美元/日圆:日本当局干预汇市的举措令美元/日圆急转直上,直到买盘压力消失,此後美元/日圆卖家再度回到市场.美元/日圆自近期高位(79.55)已下跌了2.5%.卖家看似有可能再度将该货币对推低至77.49.目前我们选择观望.

* 澳元/美元:澳元和其他风险敏感型资产均下跌,并跌破关键支撑位.鉴于1.02美元水平已被突破,短期立场恢复中性,只有(纽约时段交易)收于200日移动均线上方,才可能出现多头趋势.我们预计(纽约交易时段)将收在1.01美元下方.本周(11月14日)澳洲央行(RBA)会议是重头戏,会上有可能暗示12月将再度下调利率.(完)

--编译 洪曦;审校 张涛

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