《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦11月14日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:上周末之前反弹,但未突破阻力位.我们现在预计盘中涨势将在上周高位1.3870美元受阻.市场本周开局依然处于守势,我们预计将跌至1.3380/60的78.6%回档位和9月低点.这是跌至1.3145低点前的最後一道防线.我们中长线目标位是1.20附近.若突破1.3870/80,则可重新测试55日和200日移动均线1.4019/1.14105,关键阻力位仍在1.4250/55.

美元/日圆:已跌破77.40日圆这个干预後涨势的50%回档位,因此短线处于守势.我们预计美元将跌至一目均衡云区底部76.87.起自10月低点涨势的61.8%回档位76.93亦为该区域目标位.市场继续徘徊于四年下行趋势线切入位79.44下方附近.如要确认走势反转,需突破该趋势线及80.44切入的55周移动均线.若突破80.44,则上看85.53的年内高位.再次上涨前或先回补75.94的跳空缺口.跌破76.87则下看76.22/75.94.

英镑/美元:过去几周都在200周和55日移动均线区间内.市场在区间内走升,但料将受限于1.6087切入的趋势线和1.6139切入的200日移动均线之下.若无法突破该水准,将下看55日移动均线切入位1.5842.我们预计该价位不会支撑太久.接下来首道目标位是10月18日低点1.5632,然後是10月低点1.5272.

只要低于1.6185,我们就维持负面观点.只有突破该水准,才能涨至200日移动均线切入位1.6426/30,而此处预计还是无法突破.(完)