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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 16:49 BJT

《外汇动态》欧元/美元200小时均线约在1.3725,1.3720下方有停止单

0833GMT---欧元兑美元EUR=报1.3752,此前曾短暂跌至1.3730附近.

交易员称在1.3720下方有停止单,许多人认为在欧元升势限于11月高位1.3870下方之际,其涨势将有限.

200小时移动均线切入位在1.3725附近,50日移动均线切入位在1.3709附近.(完)

编译 王洋;审校 龚芳

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