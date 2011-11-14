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市场报道 | 2011年 11月 14日 星期一 17:00 BJT

《外汇动态》卖单可能预示欧元稍事喘息或仅为时短暂

0839GMT---面对传称在1.3730-40附近与200小时移动均线1.3725略前方的主权买兴,欧洲市场对亚洲日内欧元兑美元EUR=多头仓位的轧仓或许只是暂时放缓.

据称在1.3695下方的停止单,可能颇富吸引力.主权买盘也许只是部分的获利了结.

亚洲投资者的卖单据称在1.3780-1.3800,或许更能说明长线投资者真正的看法.(完)

--编译 隋芬;审校 龚芳

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