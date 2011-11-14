〔日股业绩〕三菱UFJ金融集团上半财年净利大增95.1%,上调全年财测(更新版)

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路透东京11月14日电---日本三菱UFJ金融集团(8306.T)周一表示,其4-9月净利大增95.1%,受益于投资摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)的一次性收益.该公司还上调全年盈利预估.

这家以资产计日本最大的银行,亦受助于坏账拨备减少,且债券交易收益相对稳健.另外由于对欧洲主权债敞口有限,帮助其在目前为止免受欧债危机创伤.

三菱UFJ金融集团4-9月净利为6,960.9亿日圆(90.3亿美元),上年同期为3,567.8亿日圆.该银行持有摩根士丹利22%的股权.

对于截至明年3月的会计年度,该银行将净利预估从6,000亿日圆上调至9,000亿日圆,与汤森路透Starmine的预估9,028亿日圆相仿.

年内迄今,该银行股价下跌24%,而日经指数.N225同期为下跌16%.(完)