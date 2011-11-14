〔中国债市〕现券收益率止跌企稳,需要更多利好信号刺激多头

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月14日电---中国银行间债市现券收益率周一止跌企稳,成交略显清淡.因现券收益率已累积了较大降幅,投资人开始趋于谨慎.如要恢复做多动能,可能需要央票发行收益率继续下行等更多明确信号.
上海一位券商交易员表示,今天买盘谨慎的很多,还有就是前期跌了之後的获利回吐,另一方面,股市造好也分流了部分债市资金.
"如果(收益率)要继续下,就需要有更多的利好,比如准备金率下调什麽的",北京另一位银行交易员说,"眼下最关键的是明天的央票,我们都在等公告,看看发多少,收益率会不会下来,下多少."
他称,如果央行不愿意央票发行收益率降的太多,不排除采取小范围定向发行的方式.
剩馀期限近一年的央票1101086券最新报价CN1101086=CFXM为3.45%/3.38%,上周二该期央票的发行收益率为3.5733%,是逾两年来的首次下降.
他指出,债市近期走好已经较好的反应了通胀和经济增速回落的预期,在目前的收益率水平上,市场出现了分歧,续跌空间取决于未来的货币政策走向.
但他同时表示,货币政策微调可能,但全面放松的可能性几乎没有.10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落很大一部分原因是因为基数高,而且央行宏观调控也强调要保持连续性,不会忽紧忽松.而如果关键的利率和准备金率没有变动,现券收益率续跌的空间也就变得很有限了.
此前公布的数据显示,10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅创五个月新低,为5.5%,且为连续第三个月回落.
剩馀期限近五年的国开行金融债110259券CN110259=CFXS成交居首,收报100.6669元,对应收益率3.85%,成交额为140.50亿元.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.9072 3.3026
上日 2.8337 3.5049
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5188/3.4488
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.7123/2.6323
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6282/3.5542 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。