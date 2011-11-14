〔中国债市〕现券收益率止跌企稳,需要更多利好信号刺激多头

路透上海11月14日电---中国银行间债市现券收益率周一止跌企稳,成交略显清淡.因现券收益率已累积了较大降幅,投资人开始趋于谨慎.如要恢复做多动能,可能需要央票发行收益率继续下行等更多明确信号.

上海一位券商交易员表示,今天买盘谨慎的很多,还有就是前期跌了之後的获利回吐,另一方面,股市造好也分流了部分债市资金.

"如果(收益率)要继续下,就需要有更多的利好,比如准备金率下调什麽的",北京另一位银行交易员说,"眼下最关键的是明天的央票,我们都在等公告,看看发多少,收益率会不会下来,下多少."

他称,如果央行不愿意央票发行收益率降的太多,不排除采取小范围定向发行的方式.

剩馀期限近一年的央票1101086券最新报价CN1101086=CFXM为3.45%/3.38%,上周二该期央票的发行收益率为3.5733%,是逾两年来的首次下降.

他指出,债市近期走好已经较好的反应了通胀和经济增速回落的预期,在目前的收益率水平上,市场出现了分歧,续跌空间取决于未来的货币政策走向.

但他同时表示,货币政策微调可能,但全面放松的可能性几乎没有.10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落很大一部分原因是因为基数高,而且央行宏观调控也强调要保持连续性,不会忽紧忽松.而如果关键的利率和准备金率没有变动,现券收益率续跌的空间也就变得很有限了.

此前公布的数据显示,10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅创五个月新低,为5.5%,且为连续第三个月回落.

剩馀期限近五年的国开行金融债110259券CN110259=CFXS成交居首,收报100.6669元,对应收益率3.85%,成交额为140.50亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.9072 3.3026

上日 2.8337 3.5049

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5188/3.4488

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.7123/2.6323

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6282/3.5542 (完)

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