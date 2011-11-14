〔银行观点〕中国票据市场利率仍有下行空间,机构收票意愿强烈--农行

路透上海11月14日电---中国大型票据专营机构--农业银行票据营业部最新报告称,央行公开市场操作连续两周净投放,市场流动性持续改善,在信贷及资金均趋松的情况下,票据以其风险低、流动性好的特点备受机构青睐,机构收票意愿强烈,预计票据市场利率仍有一定下行空间.

报告并指出,10月经济金融数据公布,居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)双双大幅下降,进一步为政策微调预留出空间.

新增贷款方面,不出意料地显着反弹,表明政策微调在信贷政策上亦有所显现,预计今年最後两个月信贷规模均将维持相对宽松环境.

中国10月新增信贷反弹至四个月高位,显示政策适时预调微调已初现成效;M2增速虽然持续下滑,但未来下行空间已经不大.预计货币政策将继续保持稳中有松.[ID:nCN1214022]

农行认为,在流动性趋松背景下,机构买入票据力度较大,尤其是逆回购业务,预计将保持放量水平.随着市场利率的逐渐下跌,企业出票量有望出现回升,从而支持市场进一步活跃.

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.(完)