自然灾害暴露全球供应链短板

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透檀香山11月13日电---当洪灾在泰国蔓延时，日本的沃尔玛商店面临漱口水短缺。
沃尔玛亚洲区执行长Scott Price在亚太经合组织（APEC）商业领导人峰会上表示：“我们在日本的漱口水缺货状况持续了大约四天。亚洲漱口水的很大一部分，生产于泰国。”
一系列自然灾害使全球供应链的脆弱暴露出来：如何构建一个供应网络，既简单有效，又足够分散，能应对任何不可预测事件？
日本3月地震和海啸导致全球汽车零部件短缺。泰国近期洪灾也使一些世界最大的硬盘制造厂被迫关闭，可能导致2012年第一季度个人电脑出货量缩减高达20%。
在人们想象不到的华盛顿和俄克拉荷马等地，也发生了地震。
参加APEC峰会的商业领袖表示，自然灾害使他们不得不重新思考，依赖于有限的供应商或供应地的做法是否明智。
APEC成员本周达成共识，在下次峰会之前形成公共和私营部门夥伴关系，以便在灾害来临时他们能更有效应对。
美国国务卿希拉里称，2011年自然灾害导致的亚太地区经济损失将超2,000亿美元。
她在本周稍早APEC峰会上表示：“这是我们所有人的问题，不管我们是否直接经历自然灾害。我们不能阻止地震和洪灾的发生，但我们可以增强适应性，这样灾难再次发生时带来的损失可以更小。”
对于商业而言，高效的供应链意味着商品可以更快更低成本的流通，但也可能意味着灾难来袭时的供应短缺。
通用电气副董事长赖斯（John Rice）表示，分散供应链在刚开始可能要花很大代价，但能成为对于灾害的“一种保险”。（完）
--编译 张家伟;审校 王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。