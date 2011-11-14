自然灾害暴露全球供应链短板

(本文由路透中文网编译提供)

路透檀香山11月13日电---当洪灾在泰国蔓延时，日本的沃尔玛商店面临漱口水短缺。

沃尔玛亚洲区执行长Scott Price在亚太经合组织（APEC）商业领导人峰会上表示：“我们在日本的漱口水缺货状况持续了大约四天。亚洲漱口水的很大一部分，生产于泰国。”

一系列自然灾害使全球供应链的脆弱暴露出来：如何构建一个供应网络，既简单有效，又足够分散，能应对任何不可预测事件？

日本3月地震和海啸导致全球汽车零部件短缺。泰国近期洪灾也使一些世界最大的硬盘制造厂被迫关闭，可能导致2012年第一季度个人电脑出货量缩减高达20%。

在人们想象不到的华盛顿和俄克拉荷马等地，也发生了地震。

参加APEC峰会的商业领袖表示，自然灾害使他们不得不重新思考，依赖于有限的供应商或供应地的做法是否明智。

APEC成员本周达成共识，在下次峰会之前形成公共和私营部门夥伴关系，以便在灾害来临时他们能更有效应对。

美国国务卿希拉里称，2011年自然灾害导致的亚太地区经济损失将超2,000亿美元。

她在本周稍早APEC峰会上表示：“这是我们所有人的问题，不管我们是否直接经历自然灾害。我们不能阻止地震和洪灾的发生，但我们可以增强适应性，这样灾难再次发生时带来的损失可以更小。”

对于商业而言，高效的供应链意味着商品可以更快更低成本的流通，但也可能意味着灾难来袭时的供应短缺。

通用电气副董事长赖斯（John Rice）表示，分散供应链在刚开始可能要花很大代价，但能成为对于灾害的“一种保险”。（完）