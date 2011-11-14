〔中国汇市〕人民币兑美元收跌,中国经济政策微调延缓升值步伐(更新版)

(新增交易员评论和更多报价)

* 人民币兑美元扭转早盘涨幅,转而收跌

* 午後购汇盘增多,同期美元指数略反弹

* 中国经济政策确立微调基调,抑通胀转向保增长

* 人民币升值步伐或放缓

路透上海11月14日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周一收跌.尽管上周五美元指数大跌,但对人民币提振作用似乎有限.中国经济政策已确立微调基调,从抑通胀转向同时关注保增长,可能意味着近期人民币升值步伐将放缓.

交易员并表示,尽管近期有关人民币升值的国际压力升温,但中国再次强调汇率改革的渐进,表明中国不会屈从于国际压力,仍会根据自身需要来调整汇率政策.

上海一位银行交易员称,"(人民币兑美元)本来即期早上还稍稍涨了一点,午後购汇盘增多,被拖下来了,同期美元指数已出现了反弹,这可能有一定关联."

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3538 6.3354 6.3607 6.3301 6.3317 6.3424

"进出口数据尤其是出口数据不怎麽样,另外CPI数据下来了,通货膨胀压力减小,同时贸易及外汇储备增长放缓,不排除人民币升值的动力也要减缓,"华南一银行交易员称.

外需疲弱导致中国10月出口增幅意外降至八个月最低,同时内需旺盛带动进口强劲增长,当月贸易顺差因此远低于预期.[ID:nCN1210026]

该交易员并称,从中国国家主席胡锦涛最近的言论可以看出,对于人民币升值中国的自主性更强,希望国外不要干预,而且更强调渐进性.

他认为,今年人民币的升值幅度较预期可能有一定的缩窄,此前市场普遍预计今年人民币兑美元升值将达5%,目前的幅度在4%左右,但距离年底只有一个半月,要实现再升1%的目标有些困难,估计全年升幅在4.5%左右.

他并谈到,人民币兑美元6.3关口的压力也是不可忽视,市场仍在观望欧元区债务问题的解决情况,毕竟美元指数也和这个问题直接挂钩.

新华社援引中国国家主席胡锦涛日前称,美国贸易逆差和失业等结构性问题不是人民币汇率造成的,即使人民币大幅升值,也无法解决美国面临的问题.他重申,中国将会继续稳步推进人民币汇率形成机制改革.[ID:nCN1215324]

以下为北京时间17:08,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3370/00 6.3320

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3515/85 6.3525

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水170点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3368元.

香港离岸人民币即期汇率CNH=D3较内地即期CNY=CFXS在经历一个多月的折让後周一重现溢价,风险偏好回升引发离岸人民币需求增加,美元卖盘涌现.[ID:nCH0086885]

东京汇市欧元和大宗商品货币周一保持坚挺,因欧洲解决债务危机的进展鼓舞投资者.不过在意大利公债标售测试市场胃纳之前,交易员态度仍审慎.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)