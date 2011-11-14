〔中国稀土〕11日起就稀土开采、出口等开展专项整治联合检查--工信部

路透北京11月14日电---中国工业和信息化部周一称,将自本月11日到25日,由相关部门组成联合检查组,对重点稀土省(区)稀土专项整治工作情况进行联合检查,主要检查稀土矿山开采、生产、环保、出口秩序等.

刊登在工信部网站的新闻稿称,此次检查针对重点稀土省(区),包括内蒙古、江西、江苏、福建、山东、湖南、广东、广西、四川、云南等10个省(区).

检查主要针对稀土矿山、冶炼分离企业,主要内容是清理稀土探矿权、采矿权情况,是否存在违法勘查开采和超总量控制指标开采行为;无计划、超计划企业是否全部停产,是否存在买卖非法稀土矿产品等行为.

进入三季度後,由于价格上涨过快已经严重影响下游需求,稀土价格开始快速下跌.中国证券报引用的数据显示,与年中的价格高点相比,氧化镧价格下跌了15%左右,氧化铈、氧化钕、氧化镨的跌幅也均在20%以上.产能快速扩张、市场供需失衡的问题已经显现.

五矿有色金属股份有限公司此前在媒体上发布的倡议书称,严格执行工信部有关稀土生产指令性计划的要求,倡议按照指标开展生产,并在8月初立即主动停产.[ID:nCN1875147](完)

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