〔中港股市〕双双收高,中企股上涨限制港股跌势

* 港股与沪市均收涨1.9%

* 恒生指数收复上周四1,000点跌幅的约50%

* 中企股上涨限制港股跌势--分析师

* 沪综指创两个半月来最高收位,但涨势并不令人信服

路透香港11月14日电---香港股市周一收涨1.9%,受中企股涨势提振,特别是两档消费股将在12月纳入恒生指数,获得追踪指数的基金买盘追捧.

恒生指数11月10日大跌千点,目前已收复约半数跌幅,但成交额明显低于上周四,显示在周一稍晚意大利标售公债之前,投资人仍保持谨慎.

本周将公布的美国经济数据和企业财报可能也会令市场易于波动,尤其是依赖美国市场的出口企业,例如利丰(0494.HK),该股周一涨6%.