〔中港股市〕双双收高,中企股上涨限制港股跌势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 港股与沪市均收涨1.9%
* 恒生指数收复上周四1,000点跌幅的约50%
* 中企股上涨限制港股跌势--分析师
* 沪综指创两个半月来最高收位,但涨势并不令人信服
路透香港11月14日电---香港股市周一收涨1.9%,受中企股涨势提振,特别是两档消费股将在12月纳入恒生指数,获得追踪指数的基金买盘追捧.
恒生指数11月10日大跌千点,目前已收复约半数跌幅,但成交额明显低于上周四,显示在周一稍晚意大利标售公债之前,投资人仍保持谨慎.
本周将公布的美国经济数据和企业财报可能也会令市场易于波动,尤其是依赖美国市场的出口企业,例如利丰(0494.HK),该股周一涨6%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。