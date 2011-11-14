〔欧洲汇市〕英镑受获利了结打压下跌,本周英国央行通胀报告料带来风险

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦11月14日电---英镑兑美元周一下滑,追随欧元兑美元跌势,因投资者最初对意大利新政府所寄予的乐观情绪已有所减弱.
交易商表示,英镑下跌似乎是受投资者对本月迄今英镑全面涨势进行获利了结拖累.英镑兑欧元也告下挫.
多数市场人士认为,欧债危机加深後,相比一些欧元区资产,英国资产更为安全,因此卖出欧元,转投英镑,上周将英镑推升至八个半月高位.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选