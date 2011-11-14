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市场报道 | 2011年 11月 14日 星期一 17:46 BJT

〔欧洲汇市〕英镑受获利了结打压下跌,本周英国央行通胀报告料带来风险

路透伦敦11月14日电---英镑兑美元周一下滑,追随欧元兑美元跌势,因投资者最初对意大利新政府所寄予的乐观情绪已有所减弱.

交易商表示,英镑下跌似乎是受投资者对本月迄今英镑全面涨势进行获利了结拖累.英镑兑欧元也告下挫.

多数市场人士认为,欧债危机加深後,相比一些欧元区资产,英国资产更为安全,因此卖出欧元,转投英镑,上周将英镑推升至八个半月高位.

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