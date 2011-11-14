〔中国医药〕两医药公司因垄断原料药被处以罚款--发改委

路透北京11月14日电---继对中国电信、中国联通展开反垄断调查後,中国发改委周一向两家医药公司开出罚单,称这两家公司垄断一种抗高血压的原料药,致使市场出现供应紧张情况.

刊登在发改委网站的公告称,山东潍坊顺通医药有限公司和潍坊市华新医药贸易有限公司因非法控制复方利血平原料药,哄抬价格、牟取暴利,致相关制药企业停产.

目前,发改委已责令两家公司立即停止违法行为,对山东顺通没收违法所得并处罚款合计687.7万元人民币,对山东华新没收违法所得并处罚款合计15.26万元.

此前,中央电视台报导称,发改委在今年上半年对中国第二大电信运营商中国联通(0762.HK)与较小的竞争对手中国电信(0728.HK)展开反垄断调查. [ID:nCN1207086]

业内数据显示,复方利血平是列入中国国家基本药物目录的抗高血压药,众多患者长期依赖此药,年消费量大概在80到90亿片.

发改委称,目前中国仅有两家企业正常生产复方利血平的主要原料药盐酸异丙 ,今年6月9日,山东顺通和山东华新分别与这两家生产企业签订代理协议,垄断了盐酸异丙 在国内的销售.

"两公司控制原料药货源後,立刻将销售价格由每公斤不足200元提高到300-1,350元(人民币)不等.多家复方利血平生产企业无法承受,被迫于2011年7月全面停产,"公告称,目前仅靠库存向医疗机构维持供货,市场已经出现供应紧张的情况.

今年年初,为继续缓解通胀压力,发改委还相继约谈方便面、酒类企业负责人,并发文要求相关主管部门预防和制止行业协会组织经营者达成价格垄断协议的行为.(完)