〔表格〕欧元区9月工业生产较前月下降2.0%,市场预估为下降2.2%

* 欧元区9月工业生产较前月下降2.0%,较上年同期增长2.2%(路透预估分别为下降2.2%和上升3.3%)

* 欧元区8月工业生产修正为较上月增长1.4%(前值为增长1.2%),较上年同期增长6.0%(前值为增长5.3%)

较前月变动百分比是经季节调整的数据,而较上年同期变动百分比则是根据工作日调整来计算.(完)