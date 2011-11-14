〔表格〕欧元区9月工业生产较前月下降2.0%,市场预估为下降2.2%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透布鲁塞尔11月14日电---欧盟统计局周一公布:
* 欧元区9月工业生产较前月下降2.0%,较上年同期增长2.2%(路透预估分别为下降2.2%和上升3.3%)
* 欧元区8月工业生产修正为较上月增长1.4%(前值为增长1.2%),较上年同期增长6.0%(前值为增长5.3%)
以下为详细数据(变动百分比):
9月 调查预估 8月 7月 6月
整体产出(较前月) -2.0 -2.2 1.4 1.0 -0.6
(扣除建筑)(较上年同期) 2.2 3.3 6.0 4.4 2.8
半成品(较前月) -2.2 1.5 0.7 -0.7
(较上年同期) 2.0 5.2 4.2 3.1
能源(较前月) -1.4 1.0 0.3 1.1
(较上年同期) -2.9 -2.1 -4.0 -3.6
资本财(较前月) -4.2 2.6 3.1 -1.6
(较上年同期) 5.7 13.0 11.7 6.9
耐用消费品(较前月) -3.8 -0.1 3.8 -2.6
(较上年同期) -1.3 3.0 4.5 -2.6
非耐用消费品(较前月) -1.3 1.7 -0.7 -0.7
(较上年同期) 0.6 3.2 -0.7 1.0
较前月变动百分比是经季节调整的数据,而较上年同期变动百分比则是根据工作日调整来计算.(完)
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--编译 白云;审校 张涛
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